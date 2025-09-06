Un changement majeur annoncé pour la 6e saison de Big Brother Célébrités

Début du contenu principal.
La téléréalité la plus stratégique du Québec revient cet hiver avec un vent de fraîcheur!
Lors du lancement de programmation des chaînes Noovo et Crave, la grande annonce est tombée: Big Brother Célébrités sera bel et bien de retour pour une 6e saison… mais avec plusieurs surprises en réserve!
Exit le mélange de vétérans et de recrues comme dans la saison précédente: en 2026, les téléspectateurs découvriront une toute nouvelle brochette de célébrités! Quinze personnalités fouleront les portes du manoir et devront composer avec l’isolement, les épreuves physiques, les alliances stratégiques et, bien sûr, les trahisons inévitables.
Cette décision d’écarter les anciens participants ouvre la voie à une dynamique totalement inédite. Tout est à reconstruire, aucune loyauté passée n’entrera en ligne de compte. Les candidats devront partir de zéro pour mériter leur place!
Autre changement majeur: on apprend via le site de showbizz.net que les galas du dimanche animés par Marie-Mai seront désormais allongés à 90 minutes chacun! Jusqu’ici, seule une poignée d’émissions spéciales avaient droit à ce traitement. Désormais, chaque semaine, le public aura droit à plus de défis, plus de drames et surtout… plus de mensonges échangés entre colocataires! On AIME!
Les quotidiennes, au nombre de 44, conserveront quant à elles leur format habituel de 30 minutes, mais l’ajout de temps dans les galas du dimanche répond enfin à une demande récurrente des téléspectateurs, qui en redemandaient chaque saison! D'ailleurs, pendant qu'on y pense: on rêverait que Survivor Québec suive le pas également et fasse des galas du dimanche qui durent toujours 90 minutes!
Si la durée des épisodes augmente, la saison, elle, se verra légèrement écourtée: au lieu de 12 semaines, les célébrités seront isolées pendant 11 semaines. Moins de temps, mais plus de contenu condensé… la production promet de faire vivre aux participants (et aux fans) une expérience encore plus intense!
La table est mise pour une saison différente, audacieuse et pleine de surprises! Une chose est certaine: le public québécois aura droit à son lot de stratégies, de retournements de situation et d’émotions fortes!
Rendez-vous à l'hiver 2026 sur Noovo et Crave pour découvrir la nouvelle saison de Big Brother célébrités!
