Un changement majeur annoncé pour la 6e saison de Big Brother Célébrités

La téléréalité la plus stratégique du Québec revient cet hiver avec un vent de fraîcheur!

Lors du lancement de programmation des chaînes Noovo et Crave, la grande annonce est tombée: Big Brother Célébrités sera bel et bien de retour pour une 6e saison… mais avec plusieurs surprises en réserve!

Exit le mélange de vétérans et de recrues comme dans la saison précédente: en 2026, les téléspectateurs découvriront une toute nouvelle brochette de célébrités! Quinze personnalités fouleront les portes du manoir et devront composer avec l’isolement, les épreuves physiques, les alliances stratégiques et, bien sûr, les trahisons inévitables.