Toute de rouge vêtue, Gisèle brille avec Marie-Mai sur scène

Marie-Mai était du spectacle de la fête du Canada lundi à Ottawa, et elle n'était pas seule. Sa petite Gisèle était avec elle sur scène!

Lundi était journée de fête pour le Canada. Marie-Mai co-animait ce grand événement diffusé en direct d'Ottawa.

La chanteuse y a interprété quelques chansons, et sa magnifique Gisèle a eu ses quelques secondes de gloire. On a adoré la voir sur scène, de rouge vêtue avec son joli rouge à lèvres agencé. On pouvait voir la petite soulever un énorme avion de papier rouge Canada.