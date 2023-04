Les dernières nouvelles sur David Laflèche

Le parcours professionnel de David Laflèche

En plus d'être guitariste et auteur-compositeur-interprète, David Laflèche est directeur musical et réalisateur.

On a pu le voir à la télévision sur plusieurs plateaux, dont Ce soir, on joue, Pénélope Mcquade et Bons baisers de France.

David Laflèche a signé la musique du film Starbuck.

Date de naissance

27 janvier 1972

Les membres de sa famille

David Laflèche a été en couple avec Marie-Mai de 2016 à 2022. Leur fille, Gisèle, est née le le 15 février 2017. David et Marie-Mai ont annoncé leur séparation en septembre 2022.

Le musicien est le fils de Jacques Laflèche, directeur musical et chef d'orchestre, et Hélène Levasseur, du groupe Milady's.