Marie-Mai et son amoureux sont à Vancouver, voici pourquoi

Marie-Mai et son amoureux, Ian St-Pierre, étaient à Vancouver en fin de semaine.

La chanteuse faisait partie du spectacle de clôture des Jeux Invictus 2025. Cette cérémonie était présentée au Rogers Arena le dimanche 16 février.

En plus de Marie-Mai, le public et les athlètes présents ont pu voir des performances de Jelly Roll, Barenaked Ladies et The War and Treaty. Voici une superbe photo de la star québécoise et son chum en coulisses de cet événement d'envergure: