Harry et Meghan Markle au bord du divorce? Le prince Harry met les choses au clair

Loin de nier les tensions inhérentes à leur célébrité, le prince a choisi de tourner les rumeurs en dérision: «Les personnes que je plains le plus sont les trolls. Leurs espoirs ne cessent de croître et de se transformer en "Oui, oui, oui", et puis ça ne se produit pas. Je suis donc désolé pour eux. Sincèrement, je les plains.»

Une vie épanouie aux États-Unis

Malgré les spéculations, Harry a réaffirmé qu’il aimait sa vie actuelle aux États-Unis: «J'aime beaucoup vivre ici et élever mes enfants ici», a-t-il confié, soulignant les opportunités et activités que lui offre le pays et qu’il ne pourrait pas forcément pratiquer au Royaume-Uni.