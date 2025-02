Marie-Mai dévoile un duo surprenant

Marie-Mai sera de retour en musique, ce vendredi, avec une collaboration inattendue.

Il s'agit d'un duo avec Clément Jacques. La chanteuse et l'artiste que l'on a connu à La Voix en 2020 nous offrent leur version du succès Picture de Sheryl Crow et Kid Rock.

Davantage de guitare, une ambiance encore plus country et surtout, des paroles en français: la reprise de Picture par Marie-Mai et Clément Jacques risque d'être fort populaire! Voici un premier extrait de leur duo, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous: