Marie-Mai épate dans cette robe courte à capuche verte intense!

Fidèle à son sens du style audacieux et pointu, elle a encore une fois fait tourner les têtes avec une tenue spectaculaire!

«Oubliez ça l’hiver! C’est brat winter avec Marie-Mai 🍋‍🟩😉 #bbcelebrites», dévoile le compte Instagram de i.

Pour cette nouvelle soirée, Marie-Mai a misé sur une robe courte en crêpe signée Jean Paul Gaultier. D’un vert acide intense, la robe à capuche confère une touche futuriste et ultra tendance, confirmant une fois de plus le flair mode irréprochable de l’animatrice. Partagée sur ses réseaux sociaux, cette tenue a rapidement fait sensation auprès de ses abonnés, qui n’ont pas tardé à souligner son audace et son élégance.