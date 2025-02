Voici ce que Marie-Mai a vraiment pensé de ses statues de cire

«Je me dis 'Ayoye, ça ressemble vraiment plus à Andrée Watters. Et je ne dis pas ça comme un roast, là, parce que mon dieu qu'elle est belle. C'est que c'était pas moi. C'était pas mon nez, c'était pas ma bouche, c'était pas mes yeux. [...] C'était pas moi, la deuxième non plus. Pas ben ben.»

On est bien d'accord!

Sur le même thème, la statue de cire de Ricardo avait elle aussi fait réagir en raison de son allure figée. Vous pouvez revoir une photo par ici!