Marie-Mai et son amoureux Ian partagent l'écran dans une nouvelle pub

Début du contenu principal.
Marie-Mai et son amoureux Ian St-Pierre vous feront sourire en cette fin de semaine!
La chanteuse et le chef sont en vedette dans la nouvelle publicité d’une entreprise d’aménagements extérieurs.
La scène commence avec Marie-Mai en magnifique robe fleurie et en talons aiguilles installée sur une chaise longue derrière la maison. Son amie lui demande alors de s’imaginer sa cour de rêve.
Lorsque son souhait devient réalité, son amoureux apparaît dans le jardin et lui offre un verre de bulles. Vous aurez deviné, c’est trop mignon!
Voici la publicité de l’entreprise Adrémat avec Marie-Mai et Ian St-Pierre:
Dans la section des commentaires, les fans de la chanteuse sont unanimes: la pub est excellente!
La participation surprise de Ian St-Pierre est également savoureuse. Ce serait génial de les voir plus souvent dans un contexte ludique et rempli d'humour!
Rappelons que Marie-Mai et Ian sont en couple depuis 2024.
Ils se sont connus à l'école secondaire. Lorsqu'ils avaient 15 ans, ils étaient «partners in crime». Ils se sont ensuite retrouvés 25 ans plus tard!
Marie-Mai nous a récemment fait faire une visite du tout nouveau resto de son chum Ian St-Pierre. L'endroit se nomme Bistro VRDC et est situé au Vignoble Rivière-du-Chêne où Ian St-Pierre est chef exécutif et associé.
C’est dans une suite de stories que la chanteuse nous a effectivement fait le bonheur d’un tour de l’établissement en compagnie de son amoureux.
Vous aimerez aussi: