Marie-Mai et son amoureux Ian partagent l'écran dans une nouvelle pub

Marie-Mai et son amoureux Ian St-Pierre vous feront sourire en cette fin de semaine!

La chanteuse et le chef sont en vedette dans la nouvelle publicité d’une entreprise d’aménagements extérieurs.

La scène commence avec Marie-Mai en magnifique robe fleurie et en talons aiguilles installée sur une chaise longue derrière la maison. Son amie lui demande alors de s’imaginer sa cour de rêve.

Lorsque son souhait devient réalité, son amoureux apparaît dans le jardin et lui offre un verre de bulles. Vous aurez deviné, c’est trop mignon!

Voici la publicité de l’entreprise Adrémat avec Marie-Mai et Ian St-Pierre: