Marie-Josée Gauvin fait monter la température en ondes

Marie-Josée Gauvin et son coanimateur de Pop pop balado, Maxime Roberge, sont de grands fans de la série Rivalité passionnée.
Dans un extrait de leur plus récent épisode, Marie-Josée réservait d’ailleurs toute une surprise aux auditeurs: un message de la voix francophone d’Ilya Rozanov.
Dans l’extrait publié sur les médias sociaux, l’animatrice explique qu’elle connaît, par personne interposée, le comédien qui prête sa voix au joueur de hockey.
«Je connais, par personne interposée, la personne qui double les scènes en français. Et j'ai demandé... à Rozanov de nous faire un message pour les Pop-Tarts.»
Ce dernier prend alors la voix sensuelle de son personnage et en profite pour souhaiter de joyeuses Fêtes à tous les auditeurs du balado.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
La série Rivalité passionnée connaît un véritable succès sur Crave. Elle raconte l’histoire d’une romance entre deux joueurs de hockey professionnels, Shane Hollander (Hudson Williams) et Ilya Rozanov (Connor Storrie), dont la rivalité intense évolue peu à peu vers une relation amoureuse passionnée.
Voilà une excellente nouvelle pour les fans de la nouvelle série Rivalité passionnée, qui est l’adaptation du roman Heated Rivalry de Rachel Reid: il y aura officiellement une deuxième saison!
Devant l'immense succès de cette fiction réunissant Hudson Williams, Connor Storrie et François Arnaud, Crave a choisi de renouveler l'émission.