Marie-Josée Gauvin fait monter la température en ondes

Dans l’extrait publié sur les médias sociaux, l’animatrice explique qu’elle connaît, par personne interposée, le comédien qui prête sa voix au joueur de hockey.

«Je connais, par personne interposée, la personne qui double les scènes en français. Et j'ai demandé... à Rozanov de nous faire un message pour les Pop-Tarts.»

Ce dernier prend alors la voix sensuelle de son personnage et en profite pour souhaiter de joyeuses Fêtes à tous les auditeurs du balado.

