Pierre-François Legendre s'exclame en ondes: «c'est très, très, très tabou ça»

Marie-Josée Gauvin a lancé la discussion sans détour :

«Est-ce que c’est déjà arrivé que t’étais tellement dedans que t’as eu une vraie érection?»

Pierre-François Legendre a aussitôt mis les choses au clair, expliquant que c’était un sujet très tabou, même sur les plateaux de tournage.

«Oh mon dieu! C’est très, très, très tabou, ça.[...] Mais je pense que t’es pas dans la bonne zone si ça arrive.»

Il a ensuite ajouté que la coordonnatrice d’intimité lui en avait déjà parlé: «Elle m’a dit: "Tu sais que ça peut arriver, un truc comme ça." Puis elle me dit: "Si ça arrive, tu me fais signe, tu me dis que t'as besoin de temps pour décompresser. Puis moi, je vais le dire au réalisateur."»