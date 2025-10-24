Pierre-François Legendre s'exclame en ondes: «c'est très, très, très tabou ça»

Début du contenu principal.
Pierre-François Legendre a choisi d’aborder un sujet rarement discuté à la télévision: les scènes d’intimité.
Alors que plusieurs auditeurs de La gang du matin sur Rouge FM se demandaient comment ces scènes se déroulent sur un plateau de tournage, le comédien n’a pas hésité à lever le voile et à répondre franchement aux nombreuses questions.
Marie-Josée Gauvin a lancé la discussion sans détour :
«Est-ce que c’est déjà arrivé que t’étais tellement dedans que t’as eu une vraie érection?»
Pierre-François Legendre a aussitôt mis les choses au clair, expliquant que c’était un sujet très tabou, même sur les plateaux de tournage.
«Oh mon dieu! C’est très, très, très tabou, ça.[...] Mais je pense que t’es pas dans la bonne zone si ça arrive.»
Il a ensuite ajouté que la coordonnatrice d’intimité lui en avait déjà parlé: «Elle m’a dit: "Tu sais que ça peut arriver, un truc comme ça." Puis elle me dit: "Si ça arrive, tu me fais signe, tu me dis que t'as besoin de temps pour décompresser. Puis moi, je vais le dire au réalisateur."»
Il a ensuite expliqué que ce type de scène ressemble davantage à une chorégraphie minutieusement planifiée qu’à un moment spontané. Il a précisé qu’il y avait beaucoup de mesures de protection mises en place lorsqu’il doit y avoir des rapprochements entre les acteurs.
«Et il y a des petits coussins qu'on met au bon endroit s'il doit y avoir va-et-vient. Moi, j'ai plus signé une espèce de coussin...»
À la fin de l’extrait, le comédien a confié quelle avait été la scène la plus gênante qu’il a eu à tourner avec une partenaire de jeu.
«Un cunnilingus que je faisais, moi je ne le recevais pas. C'était très, très, très bien padé comme genre trois serviettes en dessous d'une culotte chair. Puis, elle avait comme une robe par-dessus, donc elle était embarquée sur moi. C'était bien padé. Je me sentais un peu comme dans un studio de son.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Pour écouter l'intégralité de ce moment parfaitement croustillant, c'est par ici!