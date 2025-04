Marie-Ève Perron fait une grande déclaration d'amour à Christian Bégin en ondes

Malgré tout cela, Marie-Ève Perron affirme qu'elle est très fière d'être en couple avec Christian Bégin.

Son désir de discrétion ne provient pas d'un sentiment de gêne, loin de là, et c'est pourquoi elle a tenu à lui déclarer son amour sur les ondes d'ICI Première:

«Sans blague, et parce que plusieurs ont pensé que ma discrétion était en fait une honte dissimilée, alors que pas pantoute, permettez-moi de m'autosortir de mes retranchements et de te dire ici, à ce micro, devant tout le monde, à toi, Christian Bégin, qu'il n'y a pas de plus beau et de plus grand cadeau que d'avancer dans cette vie à tes côtés. Je t'aime.»

