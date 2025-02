Christian Bégin nommé parmi les plus beaux hommes du Québec

Christian Bégin a été nommé dans un palmarès flatteur : celui des plus beaux hommes matures québécois et a commenté la situation!

C’est lors de son passage à Je viens vers toi que l’animateur et foodie a mentionné le top 5 paru dans le magazine Les radieuses, s’adressant aux femmes épanouies de 50 ans et plus il y a quelques semaines.