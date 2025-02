Christine Beaulieu fait de rares confidences sur son quotidien avec Roy Dupuis

«Vous me sortez de la campagne! Je suis en vacances, en congé, et je suis tout le temps en pyjama. Je me lève à 11h30, je fais du ski de fond... [Roy] trouve que je me lève vraiment tard! Il est 11 heures et il vient me dire ‘Es-tu encore en vie? Moi je suis levé!’ Il est levé depuis 5 heures et il a hâte que je me lève.»

Fabien Cloutier, qui était autour de la table, a voulu savoir pourquoi Roy Dupuis se lève aussi tôt. Christine Beaulieu a répondu en rigolant:

«Il joue à des jeux vidéos! (Rires) Mais il y a d’autres choses qui nous unissent!»