Marie-Ève Perron, la conjointe de Christian Bégin, brille à Je viens vers toi

Comme premier livre, la comédienne a choisi la biographie du prince Harry qui a pour titre Le suppléant. Elle s'est attardée avec beaucoup d'humour sur un passage où l'homme décrit une consultation médicale pour des engelures à l'entre-jambes. Marie-Ève Perron a ensuite poursuivi avec le livre de Claudette Dion intitulé La sœur de... Elle a choisi de nous faire la lecture d'un passage où l'autrice raconte un repas familial à Las Vegas chez Céline Dion pendant lequel elle a pu goûter à de l'or. Malheureusement, la sœur de Céline n'y avoir trouvé son compte.

Le meilleur moment fût quand la liseuse a présenté son dernier livre, Les 40 hommes de ma vie, écrit par nulle autre que Michelle Labrèche-Larouche, la mère de l'animateur. Le segment aux conotations érotiques que Marie-Ève Perron a choisi de partager nous a donner le sourire, surtout en voyant les réactions faciales de Marc Labrèche.

On a adoré ce nouveau segment et on espère que Marie-Ève Perron reviendra nous lire des passages des livres de nos stars favorites.

Pour d'autres moments comme celui-ci, c'est un rendez-vous les lundis et mardis à 21h sur Noovo et noovo.ca.

