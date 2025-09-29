Marie-Annick Lépine: son match de balle se termine en ambulance

Début du contenu principal.
Marie-Annick Lépine était de retour sur le terrain de baseball, en fin de semaine dernière, le temps d'un match amical de balle-donnée.
La célèbre membre des Cowboys Fringants, qui n'avait pas joué depuis plusieurs années, a attiré l'attention pour une malheureuse raison: elle a reçu une balle en plein dans la figure!
Dans une publication Instagram, Marie-Annick Lépine nous raconte cette anecdote assez rocambolesque merci. Avec son oeil au beurre noir et son bandage de rapprochement sur le nez, l'artiste explique qu'elle a dû quitter le match avant la fin et qu'une ambulancière l'a raccompagnée chez elle. Ouch!
Voici la percutante photo partagée par Marie-Annick Lépine avec ses abonnés accompagnée de son message:
«Ce week-end, je participais au tournoi, amical, de balle-donnée du Collège de l’Assomption.
Voici quelques conseils pour passer incognito, quand ça fait 30 ans que tu n’as pas joué au baseball.
Premièrement: un animateur qui nomme les joueurs et que ton nom est connu par toutes les anciennes et tous les anciens du Collège.
Deuxièmement: être lanceur pour ton équipe. Avoir seulement trois lancés pour les aider à frapper et avoir toute l’attention sur toi.
Troisièmement: frapper, par deux fois, sur la grille de un pied de large qui protège le lanceur. Tandis que cette possibilité est quasiment nulle et que si j’avais voulu la viser, je n’aurais pas réussi.
Quatrièmement: se placer « rover » pour l’équipe adverse, bien se positionner dès le contact de la balle pour la recevoir, mais de tellement mal la juger que ton nez l’attrape avant ton gant…
Pisser le sang tout en disant « au moins je l’ai attrapée ». Mes collègues de crier l’aide d’une infirmière et finalement, être obligé de quitter le match. Une ambulancière est venue me reconduire chez moi, trop risqué de conduire à cause d’une possible commotion cérébrale.
L’art de passer inaperçu!
Nous avions perdu 10 à 0 à notre première game (une équipe de feu:). On s’est dit « si personne ne se blesse durant le tournoi, ce sera notre victoire »…
Photo 1: notre équipe du 159e cours
Photo 2: ma face aujourd’hui
Photo 3: ma niaiseuse d’amie qui a gardé la balle pleine de mon sang et qui voulait que je la signe.
Photo 4: un deuxième blessé avec un "black eye" aujourd’hui dans notre équipe!
Un sport dangereux.
Marie xx
P.S. L’année prochaine, une grille protectrice pour tout le monde!»
Vous pouvez voir toutes les photos mentionnées dans le carrousel Instagram ci-dessous à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication:
Heureusement, Marie-Annick Lépine semble prendre cet incident en riant.
On comprend qu'elle n'a probablement pas de comotion cérébrale, ce qui est une excellente nouvelle. De plus, la balle en pleine face ne semble pas l'avoir refroidie et elle a l'intention de recommencer l'an prochain!
Au niveau professionnel, Marie-Annick Lépine a récemment lancé un tout nouvel album solo. Son titre: Le cœur est un rêveur.
Avec ce projet, elle nous invite dans son univers personnel et mélange des souvenirs, une introspection profonde et une bonne dose d’autodérision.
En concert, l'artiste présentera entre autres ses nouvelles chansons le 8 novembre à Châteauguay et le 21 novembre à Québec au Théâtre Petit Champlain.
