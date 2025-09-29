Marie-Annick Lépine: son match de balle se termine en ambulance

Marie-Annick Lépine était de retour sur le terrain de baseball, en fin de semaine dernière, le temps d'un match amical de balle-donnée.

La célèbre membre des Cowboys Fringants, qui n'avait pas joué depuis plusieurs années, a attiré l'attention pour une malheureuse raison: elle a reçu une balle en plein dans la figure!

Dans une publication Instagram, Marie-Annick Lépine nous raconte cette anecdote assez rocambolesque merci. Avec son oeil au beurre noir et son bandage de rapprochement sur le nez, l'artiste explique qu'elle a dû quitter le match avant la fin et qu'une ambulancière l'a raccompagnée chez elle. Ouch!

Voici la percutante photo partagée par Marie-Annick Lépine avec ses abonnés accompagnée de son message: