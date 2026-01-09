10 choses que vous ne saviez pas sur Marie-Annick Lépine

Début du contenu principal.
La musicienne et chanteuse Marie-Annick Lépine sera l'invitée de France Beaudoin, ce samedi à En direct de l'univers.
On la connaît bien sûr en raison des Cowboys Fringants, groupe dont elle fait partie depuis 1996. Elle est également autrice-compositrice-interprète en solo.
En prévision de son En direct l'univers, on vous invite à découvrir 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Marie-Annick Lépine.
1. Elle a commencé à jouer de la guitare à l'adolescence. Elle en joue aujourd'hui en plus du violon, du violoncelle, du piano, de l'accordéon, du banjo, et de la mandoline.
2. Elle et le défunt chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, ont eu deux enfants ensemble: Pauline et Simone.
3. Elle est la petite-cousine de Jérôme Dupras, le bassiste des Cowboys.
4. Depuis 2024, Marie-Annick Lépine a accueilli un berger australien chez elle. Un gros chien nommé Yuki. Il cohabite avec la chanteuse, ses enfants et Gandalf, un adorable maltipoo.
5. On peut entendre la voix de la chanteuse dans la chanson Je ne sais pas de Dumas, sortie en 2003. Elle a également joué du violon sur une autre chanson de l'album Le Cours des Jours intitulée Avant l’aube.
6. C'est elle qui décide toujours de l'ordre des chansons jouées en concert par les Cowboys Fringants.
7. C'est également Marie-Annick Lépine qui est responsable de la gestion de la page Facebook officielle des Cowboys Fringants, suivie par près d'un demi-million de fans.
8. La multi-instrumentiste a toujours attribué le succès des Cowboys à leurs précieux fans. «Je pense que le plus beau réseau de diffusion c’est le bouche à oreille entre amis», déclarait-elle en 2017.
9. Après le décès de Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine a révélé dans un touchant message qu'elle et lui étaient indissociables. Leurs amis leur avaient même donné un surnom de couple, «Karlmarie».
10. Elle a vu le jour le 5 novembre 1978 à Repentigny. Son signe astrologique est donc le Scorpion.
À l'aube de son passage à En direct de l'univers, Marie-Annick Lépine a écrit un petit texte sur sa page Facebook.
Elle a accompagné son message d'une superbe photo d'elle la montrant sur scène en 2013:
«"Toute passe vite dans’ vie"
Karl disait souvent ça.
Je suis, à mon grand étonnement, l’invitée de l’émission « En direct de l’univers » samedi prochain.
C’est franchement un honneur, même si ça me stress. J’aime gâter les gens, plus que l’inverse…
Je devais remplir un très long questionnaire et faire une entrevue sur mes goûts musicaux. J’ai beaucoup misé sur la chanson de chez nous, peu importe la langue. Le talent d’ici est immense.
Il y a de moins en moins d’émissions qui mettent de l’avant la musique. Pourtant, nous en avons tous besoin.
Je lève mon chapeau à cette équipe qui fait des miracles, qui travaille énormément fort pour nous faire vivre de grandes émotions!
France Beaudoin est une animatrice de calibre international. Plusieurs de nos artistes aussi!
Tandis que notre télé et notre culture battent de l’aile, soyons solidaires.
Ne manquez pas ce rendez-vous du 10 janvier.
Je ne verrai probablement pas le temps passer et je me dirai à la fin « toute passe vite dans’ vie! »
À samedi les ami(e)s,
Marie xx»