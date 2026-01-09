10 choses que vous ne saviez pas sur Marie-Annick Lépine

La musicienne et chanteuse Marie-Annick Lépine sera l'invitée de France Beaudoin, ce samedi à En direct de l'univers.

On la connaît bien sûr en raison des Cowboys Fringants, groupe dont elle fait partie depuis 1996. Elle est également autrice-compositrice-interprète en solo.

En prévision de son En direct l'univers, on vous invite à découvrir 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Marie-Annick Lépine.