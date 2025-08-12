De la maison, Marie-Andrée Leblond de Salut Bonjour s’adresse à ses fans

Début du contenu principal.
Marie-Andrée Leblond de Salut Bonjour a tenu à s’adresser à ses abonnés afin de les remercier et de les interpeller en lien avec une prestigieuse nomination.
C’est dans une vidéo déposée sur Instagram que la pétillante miss météo a effectivement expliqué être nommée dans la catégorie «Collabotareur.trice de l’année – Émission hors fiction» des Prix Gémeaux du public Loto‑Québec.»
Touchée, elle a donc dans un premier temps annoncé sa présence parmi les nommés. Elle a confié: «il se passe quelque chose d’assez exceptionnel, que je ne pensais pas qui allait arriver. […] C’est une fantastique tape dans le dos, les mots me manquent.»
Marie-Andrée Leblond a ensuite invité les abonnés qui auraient envie de le faire à aller voter pour elle sur le site des Gémeaux.
De nombreux fans se sont empressés de commenter sa publication, la félicitant d’une telle nouvelle.
La soirée de remise de prix qui se tiendra à la mi-septembre a l’habitude de présenter deux prix votés entièrement par le public. À ce titre, on connait très bien les personnalités féminines et masculines de l’année.
Mais cette année, afin de souligner les 40 ans du gala, c’est un total de 6 prix qui seront entre les mains des fans, dont «Collabotareur.trice de l’année – Émission hors fiction.»
Marie-Andrée Leblond n’est pas la seule à s’être mérité une nomination pour un convoité prix. Certains de ses collègues s’y trouvent aussi et d’autres nombreux animateurs qui ajoutent du bonheur et de la pertinence dans notre quotidien par leur présence à la télé.
Peu importe pour qui vous souhaitez voter, sachez que vous pourrez le faire sur le site des Prix Gémeaux du public et ce sont exclusivement vos votes qui détermineront les gagnants pour cette catégorie.
Le ou la gangant.e sera couronné lors des 40e prix Gémeaux qui sera diffusé sur ICI TÉLÉ le dimanche 14 septembre.
