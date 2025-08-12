De la maison, Marie-Andrée Leblond de Salut Bonjour s’adresse à ses fans

Marie-Andrée Leblond de Salut Bonjour a tenu à s’adresser à ses abonnés afin de les remercier et de les interpeller en lien avec une prestigieuse nomination.

C’est dans une vidéo déposée sur Instagram que la pétillante miss météo a effectivement expliqué être nommée dans la catégorie «Collabotareur.trice de l’année – Émission hors fiction» des Prix Gémeaux du public Loto‑Québec.»

Touchée, elle a donc dans un premier temps annoncé sa présence parmi les nommés. Elle a confié: «il se passe quelque chose d’assez exceptionnel, que je ne pensais pas qui allait arriver. […] C’est une fantastique tape dans le dos, les mots me manquent.»

Marie-Andrée Leblond a ensuite invité les abonnés qui auraient envie de le faire à aller voter pour elle sur le site des Gémeaux.