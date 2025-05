Gémeaux: voici 5 nouveaux prix à surveiller cette année

Le public sera plus impliqué que jamais auparavant au Gala des Prix Gémeaux cette année!

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec annonce aujourd'hui l'arrivée de 5 nouveaux prix pour l'édition 2025 dont les gagnants seront tous choisis par les téléspectateurs.

Depuis près de 10 ans, on pouvait choisir notre émission coup de coeur. On devra désormais faire encore plus de choix déchirants devant les productions et talents de chez nous!

Voici quels seront les 5 nouveaux prix du public remis au Gala des Prix Gémeaux 2025: