C'est LUI le chum célèbre de la nouvelle miss météo de Salut Bonjour!

Ça y est, on connaît l'identité de la nouvelle miss météo de Salut Bonjour.

Elle se nomme Marie Andrée Leblond... et son chum est célèbre! On vous révèle de qui il s'agit plus bas dans cet article.

La chroniqueuse prendra la place laissée par Géraldine Lamarche cet hiver, et Félix retrouvera sa gang de Salut Bonjour Weekend.

Avant d'arriver à Salut Bonjour, la pétillante journaliste a travaillé à la télévision acadienne et à MétéoMédia. Voici la publication annonçant l'arrivée de Marie-Andrée à l'émission matinale: