Marie-Andrée Leblond de Salut Bonjour s’absente cette semaine pour raison de santé

En attendant son retour à l’écran, l’équipe de Salut Bonjour devra trouver une relève temporaire pour assurer la météo cette semaine. Plusieurs se demandent si Félix Rondeau pourrait venir prêter main-forte du côté de Montréal. Rien n’a encore été confirmé, mais les paris sont ouverts!

On souhaite à Marie-Andrée Leblond un prompt rétablissement et un bon repos. On a bien hâte de la retrouver en pleine forme, prête à nous annoncer le beau temps... ou à nous consoler quand il pleut!

Vous aimerez aussi: