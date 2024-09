Marc Dupré avait deux invités très spéciaux sur scène

Marc Dupré, toujours en tournée, a eu le plaisir de recevoir deux invités bien spéciaux pour chanter une chanson bien connue de tous.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Marc Dupré se trouvait à la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières avec son nouveau spectacle Ben voyons donc! et c'est via son compte Instagram que nous avons pu avoir accès à un moment très touchant entre lui et ses enfants.

En effet, c'est avec son fils Anthony qui était au piano et sa fille Stella à la voix, que Marc Dupré a formé un superbe trio, au grand plaisir des spectateurs, pour chanter la chanson Voyager vers toi.

Ce fût manifestement un moment familial mémorable pour l'artiste et on adore! D'ailleurs Stella Dupré a annoncé la sortie d'une première chanson prévue pour cet automne. On a très hâte de l'entendre!

