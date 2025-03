Marc-Antoine de Star Académie répond avec éloquence aux propos homophobes qu’il a reçus

Au-delà de son expérience personnelle, il pense à celles et ceux qui hésitent à s’affirmer, justement à cause de ce type de jugement. «En voyant les propos homophobes qui ont circulé à mon sujet, je me dis que sincèrement, j’aurais peur moi aussi, et ça, c’est inacceptable.»

Marc-Antoine revient aussi sur son parcours pour intégrer l’aventure, un rêve qu’il a poursuivi pendant quatre ans à travers plusieurs refus, jusqu’à ce qu’enfin, le rêve devienne réalité. Il invite les gens à prendre du recul avant de croire tout ce qui circule en ligne, rappelant que «rien ne justifie autant de haine».

Cliquez sur l'image pour voir la touchante vidéo.