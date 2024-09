À l’aube de ses 38 ans, Maïka Desnoyers s’ouvre avec gratitude

«C’est une belle journée pour être heureuse…

Et c’est surtout ma dernière journée à 37 ans.

On m’a souvent dit que de vieillir était un privilège, et pour être franche, j’ai toujours compris la signification sans pour autant la ressentir.

Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd’hui, à la veille de mes 38 ans, je ressens la gratitude de fêter une année de plus avec ma famille et les gens que j’aime.

Faut dire que dernièrement, j’ai appris le cancer de gens que j’appréciais ( qui vont s’en sortir, mais ça fesse pareil).

J’ai aussi vu des gens perdre des êtres chers dans des accidents…

La vie est belle, et parfois courte.

Vivons la à 100%!»

Elle a totalement raison!

Nous souhaitons un bon anniversaire à l'avance à la pétillante Maïka Desnoyers. Et comme elle le dit si bien, profitez de la vie, vous aussi!