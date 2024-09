Maïka Desnoyers assiste à un beau moment de complicité entre ses filles

Maïka Desnoyers nous a partagé un bon moment de complicité entre ses filles et c'est adorable.

C'est sur le compte Instagram de la belle Maika que nous avons pu assister à la première fois que sa plus jeune fille, Livia, enfilait des patins à roues alignées. Pour l'aider, nul autre que Anna, sa sœur aînée qui faisait de son mieux pour la faire tenir debout. La petite Livia nous a bien fait rire avec son enthousiasme et son corps qui se tordait dans tous les sens.

Plus tard, Maïka a souligné l'oubli du port du casque pendant la session de patinage et a remercié ses fans de lui avoir rappelé. Elle a cependant tenu à rectifier que le moment fût bref mais aurait effectivement pu être dangereux. La courtière a donc pris le temps de remercier ceux et celles qui lui ont écrit dans la bienveillance contrairement à certaines fois où elle reçoit des conseils non sollicités.