Magalie Lépine-Blondeau demande l'aide de ses fans

Magalie Lépine-Blondeau fait appel à ses fans pour une cause qui lui tient particulièrement à coeur.

Comme vous le savez peut-être, le père de l'actrice est atteint de la maladie de Parkinson.

À cet effet, Magalie Lépine-Blondeau et sa soeur Eugénie ont annoncé qu'elles s'impliqueraient afin de sensibiliser la population à ce problème de santé et de faire une différence pour ceux qui en souffrent. Elles ont récemment lancé une collecte de fonds afin de financer la recherche et accroître les services qui touchent directement les gens atteint de la maladie.

Magalie Lépine-Blondeau demande donc à tous ceux qui peuvent donner de le faire, même s'il s'agit de quelques dollars: