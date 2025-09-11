Ces personnalités sont devenues amis après être passés sur le plateau d’Edith Cochrane

Début du contenu principal.
L’animatrice et comédienne Édith Cochrane est de retour à la barre de l’émission Les temps fous présentée à Télé-Québec tous les vendredis. Le concept rassembleur réunit trois personnalités de générations différentes issues des milieux culturels, médiatiques ou sportifs. Ensemble, ils échangent autour d’un thème par des rires et des confidences. Bien que ces trios soient complètement improbables, des invités ont tissé des amitiés.
Même après trois saisons, Édith reste impressionnée par les moments qu’elle vit sur son plateau. «Je trouve que ce sont des rencontres absolument savoureuses et nécessaires entre des générations différentes», affirme-t-elle en constatant que peu importe leur âge, les invités réussissent à connecter entre eux.
Elle se souvient de trois personnalités qui ne se connaissaient pas avant de faire l’émission et qui ont tenu à se revoir après les tournages. C’est le cas de la comédienne Mélissa Desormeaux-Poulin, du jeune artiste Joseph Sarenhes et du chanteur Joël Denis: «Quand ils sont sortis de là, ils ont échangé leur numéro de téléphone, ils voulaient aller voir le show de Joël Denis et celui de Joseph Sarenhes. Il y a vraiment quelque chose qui s’est passé. Ils sont sortis de là émus et touchés l’un par l’autre.» Elle avoue que c’est la première fois qu’une brochette d’artistes tisse autant des liens après leur passage.
En outre, elle pense aussi à Guy Jodoin qui a eu un beau coup de cœur pour l’actrice Marie Eykel et à Édith Butler qui a adoré son tournage avec Gildor Roy et la jeune comédienne Marie-Ève Beauregard. Ces rendez-vous donnent lieu à d’incroyables échanges et comblent l’animatrice de bonheur.
En plus de l’animation télé, Édith Cochrane brille actuellement dans la 2e saison d’Inspirez expirez disponible sur Crave. Selon celle qui incarne Carolanne, l’œuvre de Sonia Cordeau est encore «plus drôle, plus éclatée et plus intrigante» qu’à la première année. Elle va même à dire que la deuxième saison est meilleure!
L’une de ses scènes préférées reste ce moment où avec les comédiens Steve Laplante, Sonia Cordeau, Simon Gouache, Émilie Bibeau et Pierre Brassard, elle se retrouve dans un jacuzzi. À ce moment, le personnage de Sophie joué par Sonia Cordeau arrive habillé dans le spa. Cochrane avance que c’était «vraiment drôle, parce que pour des raisons d’intimité, il fallait être en wetsuit de couleur peau. On a chaud, on a l’air de gros lutteurs sumos et fallait se concentrer pour ne pas rire», raconte-t-elle en souriant.
Inspirez Expirez se trouve sur Crave et la première saison est toujours disponible sur noovo.ca.
Enfin! Stat est de retour au plus grand bonheur de plusieurs! Maintenant en formule hebdomadaire, la fiction reste encore bien populaire. On a tous très hâte de connaître le destin du directeur de l’hôpital St-Vincent, Laurent Lamy interprété par Emmanuel Bilodeau avec qui Édith Cochrane partage sa vie. «Je le trouve vraiment bon, parce qu’il est détestable, puis il est d’autant plus bon, parce que dans la vie, il est adorable. C’est vraiment un personnage de composition. Très loin de lui», dit-elle visiblement fière de son conjoint.
Les temps fous sont diffusés tous les vendredis, à 21h, sur Télé-Québec.
