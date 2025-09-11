Ces personnalités sont devenues amis après être passés sur le plateau d’Edith Cochrane

Des numéros de téléphone échangés après l’émission

Même après trois saisons, Édith reste impressionnée par les moments qu’elle vit sur son plateau. «Je trouve que ce sont des rencontres absolument savoureuses et nécessaires entre des générations différentes», affirme-t-elle en constatant que peu importe leur âge, les invités réussissent à connecter entre eux.

Elle se souvient de trois personnalités qui ne se connaissaient pas avant de faire l’émission et qui ont tenu à se revoir après les tournages. C’est le cas de la comédienne Mélissa Desormeaux-Poulin, du jeune artiste Joseph Sarenhes et du chanteur Joël Denis: «Quand ils sont sortis de là, ils ont échangé leur numéro de téléphone, ils voulaient aller voir le show de Joël Denis et celui de Joseph Sarenhes. Il y a vraiment quelque chose qui s’est passé. Ils sont sortis de là émus et touchés l’un par l’autre.» Elle avoue que c’est la première fois qu’une brochette d’artistes tisse autant des liens après leur passage.