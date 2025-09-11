STAT: Marie-Andrée Labbé clarifie un «lapsus» de Geneviève Schmidt soulevé par les fans

Dans la conversation, les fans avaient l'impression d'entendre clairement Isabelle appeler Daniel par le vrai nom du comédien:

«Non, inquiète-toi pas Bruno, le bébé, comment il va?»

Un lapsus cocasse, puisque le personnage s’appelle Daniel, mais que l’acteur, lui, se nomme Bruno Marcil. Cette petite erreur n’a pas échappé aux téléspectateurs et a beaucoup fait jaser dans les groupes de fans.

Finalement, Marie-Andrée Labbé, l’autrice de la série, a apporté une mise au point : Isabelle dit en réalité «Inquiète-toi pas pour nous…». Il ne s’agissait donc pas d’un lapsus, mais simplement d’une mauvaise interprétation de la conversation.

Voici le message des fans: