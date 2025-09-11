STAT: Marie-Andrée Labbé clarifie un «lapsus» de Geneviève Schmidt soulevé par les fans

Début du contenu principal.
STAT est officiellement de retour, et l’intrigue reprend seulement quelques heures après l’assaut à l’hôpital St-Vincent.
Alors que Daniel (Bruno Marcil) se trouve en néonatalité avec Laurence (Gabrielle Caron), qui vient de donner naissance à leur petit Maurice, c’est sa conversation avec Isabelle (Geneviève Schmidt) qui a particulièrement retenu l’attention…
Dans la conversation, les fans avaient l'impression d'entendre clairement Isabelle appeler Daniel par le vrai nom du comédien:
«Non, inquiète-toi pas Bruno, le bébé, comment il va?»
Un lapsus cocasse, puisque le personnage s’appelle Daniel, mais que l’acteur, lui, se nomme Bruno Marcil. Cette petite erreur n’a pas échappé aux téléspectateurs et a beaucoup fait jaser dans les groupes de fans.
Finalement, Marie-Andrée Labbé, l’autrice de la série, a apporté une mise au point : Isabelle dit en réalité «Inquiète-toi pas pour nous…». Il ne s’agissait donc pas d’un lapsus, mais simplement d’une mauvaise interprétation de la conversation.
Voici le message des fans:
Sous la publication, des dizaines de commentaires soulignent l’erreur de la comédienne. Évidemment, les fans se montrent très compréhensifs, et cela n’enlève rien à une intrigue qui a repris de plus belle pour ce premier épisode de la quatrième saison de la populaire série.
«Je l'ai entendu moi aussi. Une petite erreur, c'est pas grave. On a compris quand-même.»
«Non non elle dit "pour nous là" et non Bruno.. je viens d'aller réécouter.»
«Elle dit bien Bruno avec un petit malaise a peine perceptible »
«J'avais remarqué également. Le p'tit sourire de Geneviève après s'être trompée...elle a failli sortir de son rôle pendant un instant..»
Un autre détail qui a beaucoup fait jaser est le bronzage de Pascal St-Cyr. Le comédien Normand D’Amour semble avoir bien profité de l’été avant le retour des tournages.
Comme les événements de la fin de la saison précédente et ceux du début de la nouvelle ne sont séparés que de quelques heures dans l’intrigue, le contraste est un peu frappant.
Un extrait de l’épisode de la semaine prochaine laisse déjà présager que le cas du jeune Léo fera beaucoup réagir.
Après avoir fourni un échantillon de salive dans lequel un technicien de laboratoire a détecté des spermatozoïdes, l’attention se tourne vers son père, qui débarque à l’urgence et pourrait bien être impliqué dans la situation.
Cliquez ICI pour voir l'extrait.
Dès maintenant, il est possible de visionner le prochain épisode de la série en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv.
Vous aimerez aussi: