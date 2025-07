Rare apparition du fils d’Emmanuel Bilodeau et Édith Cochrane sur le tapis rouge du film Anni Kiri

Présenté en grande première à Fantasia, Anni Kiri plonge dans l’univers sombre et brut d’une délinquante juvénile montréalaise, qui tente de s’en sortir en confiant ses pensées à un journal intime. Ce dernier tombe entre les mains d’un professeur de littérature, après un vol qui tourne mal et une altercation violente avec un criminel local. Ce récit poignant aborde les thèmes de la rédemption, de la marginalité et du prix à payer pour s’éloigner de son passé. C’est Catherine Brunet qui incarne le rôle-titre, dans ce drame urbain qui promet de marquer les esprits.

