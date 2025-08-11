Florence Longpré réagit à cette annonce sur Empathie: «c’est du jamais vu»

On a appris une belle nouvelle ce matin: la série Empathie sera diffusée à la télévision française sur la chaîne CANAL+ dès le 1er septembre prochain à une heure de grande écoute!

Florence Longpré, qui a écrit la série et qui joue le rôle d’une psychiatre nommée Suzanne, a commenté cette merveilleuse nouvelle pour son équipe et elle au cours des dernières heures.

«C’est du jamais vu et je nous souhaite que cette alliance soit le début de plein d’autres!!!», a-t-elle écrit sur sa page Facebook en faisant appel à ses amis de l’Europe.