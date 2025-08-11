Florence Longpré réagit à cette annonce sur Empathie: «c’est du jamais vu»

Début du contenu principal.
On a appris une belle nouvelle ce matin: la série Empathie sera diffusée à la télévision française sur la chaîne CANAL+ dès le 1er septembre prochain à une heure de grande écoute!
Florence Longpré, qui a écrit la série et qui joue le rôle d’une psychiatre nommée Suzanne, a commenté cette merveilleuse nouvelle pour son équipe et elle au cours des dernières heures.
«C’est du jamais vu et je nous souhaite que cette alliance soit le début de plein d’autres!!!», a-t-elle écrit sur sa page Facebook en faisant appel à ses amis de l’Europe.
Voyez son message complet juste ici:
L’actrice a aussi encouragé ses amis européens à partager cette bonne nouvelle et elle a remercié les artisans et le public qui permettent à la série de rayonner à l’étranger.
Et ce n’est pas tout: son conjoint et humoriste Pascal Cameron a tenu à la féliciter d’une façon originale sur sa page Facebook.
Il a expliqué que Florence a oublié son ordinateur au chalet et qu’elle doit aujourd’hui prendre son ordinateur pour continuer l’écriture de la deuxième saison d’Empathie qui sera diffusée prochainement sur Crave.
«Pas peu fier d'elle et de toute l'équipe qui font rayonner la belle télé d'ici ailleurs. Ils viennent de réussir où Chambre en Ville a échoué», a-t-il écrit.
Lisez sa publication et voyez une photo de Florence en train d’écrire le scénario de la deuxième saison d’Empathie:
On peut donc comprendre que Florence s’est vite mise au travail à la suite de l’annonce de la diffusion d’Empathie en France. Le public pourrait avoir aussi la chance de voir la deuxième saison comme nous plus tard.
Pour voir les épisodes de la première saison d’Empathie, rendez-vous sur Crave.
