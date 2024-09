Laurent Duvernay-Tardif nous présente sa deuxième famille

Laurent Duvernay-Tardif avait de quoi fêter en grand et il en a profité pour nous présenter sa deuxième famille!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Ça fait maintenant 15 ans que Le pain dans les voiles, la boulangerie des Duvernay-Tardif existe et toutes ces belles années se devaient d'être célébrées.

C'est sur le compte Instagram de l'athlète que nous avons pu voir le rassemblement de toutes les personnes qui mettent la main à la pâte pour que l'entreprise familiale continue de fleurir à travers ses succursales et rayonner au Québec, au Canada et à l'international.

L'évènement, dans un décor champêtre, semblait particulièrement plaisant et l'ambiance très festive. On a adoré assister, via les réseaux sociaux, à ce superbe moment.