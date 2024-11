Laurence Leboeuf était très bien accompagnée au spectacle de Taylor Swift

Laurence Leboeuf s’est rendue à Toronto comme des milliers de fans de Taylor Swift et elle était plutôt bien accompagnée.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Et oui, la comédienne Laurence Leboeuf s’est rendue au centre Rogers à Toronto pour voir la seule et l’unique Taylor Swift qui est à seulement trois représentations de la fin de sa tournée The Eras et elle était accompagnée d’une autre Swiftie, Marie-Lyne Joncas.

En effet, les deux amies ont assisté au populaire concert de la star américaine entre autres connue pour ses succès Shake It Off et Cruel Summer.

C’est dans un stade plein à craquer que nous avons pu voir, sur les comptes Instagram des comédiennes, plusieurs images de l’événement qui semblait plus grand que nature.