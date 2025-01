Laurence Leboeuf partage une toute première photo avec son amoureux!

La distribution de Deux femmes en or a illuminé l’écran hier soir à Park City, dans l’Utah, sous les applaudissements des festivaliers. Sur le tapis rouge, une brochette de vedettes brillait de mille feux: Laurence Leboeuf, Karine Gonthier-Hyndman, Mani Soleymanlou, Juliette Gariépy, Sophie Nélisse et bien sûr, la réalisatrice Chloé Robichaud. Mais un détail inattendu a fait battre le cœur des fans…

Laurence a en effet partagé sur ses réseaux sociaux une photo qui a fait le buzz! Sur le cliché, elle pose tout sourire avec son amoureux, l’humoriste Martin Matte, et la comédienne Juliette Gariépy. Une PREMIÈRE! Cette rare apparition publique des deux tourtereaux a instantanément capté l’attention et déclenché une vague de réactions enthousiastes. Rappelons que les amoureux sont très discrets sur leurs amours et ne font jamais de tapis rouge ensemble, ni ne partagent de photos d'eux depuis leurs débuts...