Laurence Leboeuf ose un look révélateur en couverture d’un magazine

Laurence Leboeuf porte un haut audacieux sur la couverture du nouveau numéro du magazine Mon Ciné.

Photographiée aux côtés de sa covedette du film Deux femmes en or, Karine Gonthier-Hyndman, l'actrice prend la pose dans un chandail à dos nu, sans soutien-gorge. Avec ses longs cheveux dorés et vagués portés en demi-couette, son maquillage naturel et son regard bleu azur, Laurence Leboeuf est à tomber par terre!

De son côté, Karine Gonthier-Hyndman ose la transparence avec un col roulé pailleté. Voici la magnifique photo des comédiennes, capturée par la photographe Tzara Maud pour le magazine Mon Ciné: