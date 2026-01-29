Lara Fabian: «Personne ne croyait à ce que je faisais»

Début du contenu principal.
De passage à l'émission Décibels sur les ondes d'ICI - France Bleu, Lara Fabian est revenue sur ses débuts ardus en musique.
La chanteuse a expliqué qu'au moment de lancer sa carrière en français, elle a vite compris qu'elle devrait se débrouiller toute seule. En effet, les producteurs et les maisons de disque ne voyaient pas l'immense potentiel de Lara Fabian.
Elle est donc devenue elle-même productrice et éditrice de ses projets musicaux, et elle l'est encore aujourd'hui!
Voici les confidences de l'interprète du succès Je t'aime à la radio française, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous:
«Je l'ai toujours été parce que personne ne voulait me signer au début. Personne ne croyait à ce que je faisais!»
Lara Fabian raconte ensuite qu'elle a rencontré des tonnes de gens et que personne ne s'intéressait vraiment à sa musique.
Lorsque l'animatrice lui a répondu que ces «mecs à cigares» devaient se mordre les doigts aujourd'hui, la chanteuse a rigolé en disant qu'en plus, c'était réellement des hommes sérieux avec des cigares qui lui ont fermé la porte!
Lara Fabian conclut en déclarant que son rêve musical, présentement, est de réunir tous ses albums dans un coffret de vinyles. On se croise les doigts pour voir le tout se réaliser au cours des prochains mois.
Lara Fabian signe un retour musical attendu.
Près de deux ans après la sortie de son album Je suis là, la chanteuse dévoile une nouvelle chanson intitulée Je veux danser, coécrite avec l’artiste française Vitaa.
Ce titre marque son premier nouveau matériel original depuis ses derniers singles radios parus en 2024, Ta peine et Je t’ai cherché.
Découvrez la chanson dès maintenant sur toutes les plateformes et dans la vidéo ci-dessous:
Le 12 janvier dernier, Vito Luprano, ancien bras droit de René Angélil, a fait paraître le livre It’s All Coming Back To Me… De mes humbles débuts à la vraie histoire derrière la carrière de Céline Dion.
Dans cet ouvrage, il revient notamment sur l’origine d’un conflit impliquant Lara Fabian.
