Lara Fabian: «Personne ne croyait à ce que je faisais»

De passage à l'émission Décibels sur les ondes d'ICI - France Bleu, Lara Fabian est revenue sur ses débuts ardus en musique.

La chanteuse a expliqué qu'au moment de lancer sa carrière en français, elle a vite compris qu'elle devrait se débrouiller toute seule. En effet, les producteurs et les maisons de disque ne voyaient pas l'immense potentiel de Lara Fabian.

Elle est donc devenue elle-même productrice et éditrice de ses projets musicaux, et elle l'est encore aujourd'hui!

Voici les confidences de l'interprète du succès Je t'aime à la radio française, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous: