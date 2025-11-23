Lara Fabian publie de rares photos pour les 18 ans de sa fille

Jeudi dernier, le 20 novembre, marquait une étape importante pour Lou, la fille de Lara Fabian, qui célébrait son 18e anniversaire!

Pour souligner ce moment symbolique, la chanteuse a choisi de partager deux rares photos de sa fille sur ses réseaux sociaux!

Dans une série de stories publiées sur Instagram, Lara Fabian a dévoilé un tendre retour en arrière.