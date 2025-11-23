Lara Fabian publie de rares photos pour les 18 ans de sa fille

Début du contenu principal.
Jeudi dernier, le 20 novembre, marquait une étape importante pour Lou, la fille de Lara Fabian, qui célébrait son 18e anniversaire!
Pour souligner ce moment symbolique, la chanteuse a choisi de partager deux rares photos de sa fille sur ses réseaux sociaux!
Dans une série de stories publiées sur Instagram, Lara Fabian a dévoilé un tendre retour en arrière.
La première image montre Lou encore toute petite, blottie dans les bras de sa mère. La seconde, prise récemment, révèle une jeune femme épanouie, mettant en lumière tout le chemin parcouru!
C'est fou comme le temps passe vite!
En légende, l’interprète de Je t’aime est restée simple et touchante: « 18 ans… de toi ». Quelques mots qui traduisent parfaitement l’amour et la fierté qu’elle porte à sa fille!
Plusieurs fans de la chanteuse ont d’ailleurs tenu à souligner cet anniversaire marquant. On souhaite, nous aussi, un très joyeux 18e anniversaire à Lou!
