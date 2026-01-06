Voici tout ce qu’il faut savoir sur le conflit entre Céline Dion et Lara Fabian

Début du contenu principal.
Dans les prochains jours, Vito Luprano, ancien bras droit de René Angélil, publiera le livre It’s All Coming Back To Me… De mes humbles débuts à la vraie histoire derrière la carrière de Céline Dion, dans lequel il revient notamment sur un conflit persistant entre Céline Dion et Lara Fabian.
Le livre sera disponible le 12 janvier prochain.
Dans un article du Journal de Montréal, on apprend que Vito Luprano affirme dans son livre que Céline Dion aurait lancé un ultimatum à Sony Music lorsqu’elle a été informée de l’intention de la maison de disques de signer Lara Fabian.
Selon le quotidien, la chanteuse aurait déclaré en 1997 que si l’entente se concrétisait, elle cesserait d’enregistrer pour Sony. Cette mise en garde aurait été formulée «lors d’une conférence téléphonique réunissant notamment Luprano, alors vice-président A&R de Sony Music Canada, René Angélil et Polly Anthony, présidente de 550 Music, la filiale intéressée à recruter l’artiste belgo-québécoise.»
Tout le contenu du livre a été approuvé par les avocats de Céline Dion.
Finalement, Sony a choisi de maintenir sa collaboration avec Céline Dion et de mettre le projet de contrat avec Lara Fabian sur pause.
Selon Vito Luprano, cette décision serait liée à des propos que Lara Fabian aurait tenus à l’égard de Céline Dion lors de l’Eurovision. Cette année-là, Céline avait remporté la compétition en représentant la Suisse, tandis que Lara concourait pour le Luxembourg et avait terminé au quatrième rang. «Elle a été vraiment méchante avec Céline, sans raison. René et moi lui avons dit d’ignorer ça, mais pour Céline, ça a été très difficile», a confié Luprano en entrevue au Journal de Montréal.
Malgré tout, Lara Fabian assure qu’il n’y a jamais eu de guerre entre elle et Céline Dion. Elle a d’ailleurs déjà confié qu’elle rêverait un jour de partager la scène avec la chanteuse.
