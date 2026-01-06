Voici tout ce qu’il faut savoir sur le conflit entre Céline Dion et Lara Fabian

Dans un article du Journal de Montréal, on apprend que Vito Luprano affirme dans son livre que Céline Dion aurait lancé un ultimatum à Sony Music lorsqu’elle a été informée de l’intention de la maison de disques de signer Lara Fabian.

Selon le quotidien, la chanteuse aurait déclaré en 1997 que si l’entente se concrétisait, elle cesserait d’enregistrer pour Sony. Cette mise en garde aurait été formulée «lors d’une conférence téléphonique réunissant notamment Luprano, alors vice-président A&R de Sony Music Canada, René Angélil et Polly Anthony, présidente de 550 Music, la filiale intéressée à recruter l’artiste belgo-québécoise.»

Tout le contenu du livre a été approuvé par les avocats de Céline Dion.