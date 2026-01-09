«Lara n'a jamais rien dit de mal sur Céline»: l'ancien gérant de Fabian réagit

Début du contenu principal.
Le 12 janvier prochain, Vito Luprano, ancien bras droit de René Angélil, fera paraître le livre It’s All Coming Back To Me… De mes humbles débuts à la vraie histoire derrière la carrière de Céline Dion, dans lequel il revient notamment sur l’origine d’un conflit impliquant Lara Fabian.
Dans un extrait du livre de Vito Luprano, on apprend que Lara Fabian aurait tenu des propos blessants à l’endroit de Céline Dion, notamment après leur participation à l’Eurovision. Céline avait remporté la compétition en représentant la Suisse, tandis que Lara s’était classée au quatrième rang.
De son côté, Rick Allison, l'ancien gérant de Lara Fabian avec qui elle a collaboré pendant près de 10 ans, dément complètement cette version des faits. Dans une vidéo publiée sur ses médias sociaux, il affirme que cette histoire est fausse.« [...] Lara n’a jamais dit de mal de Céline, les 20 ans que je travaillais avec elle. Jamais, au grand jamais»
De son côté, l'ancien gérant de Lara Fabian affirme qu’il n’y a jamais eu d’entrave de la part de Céline Dion ni de René Angélil à la carrière de Lara Fabian, ni à ses relations avec Sony Music.
«Je voulais réagir à cette polémique pour dire que tout ça est complètement faux. Il n’y a jamais eu d’empêchements de la part de Céline ou René sur la carrière de Lara et sur Sony Music.»
À l’inverse, selon Vito Luprano, Céline aurait posé un ultimatum à 550 Music, filiale de Sony Music, au moment où le label souhaitait offrir un contrat à Lara Fabian.
De son côté, Rick Allison rappelle que Lara a bel et bien signé avec Sony Music et qu’elle y a connu un beau succès: son album Lara Fabian, sorti en 1999, s’est hissé jusqu’à la 85e position du Billboard 200, tandis que la chanson I Will Love Again a atteint la 1re place du palmarès Dance Club Songs et la 32e position du Billboard Hot 100.
Des résultats qui, selon lui, démontrent clairement que la carrière de Lara Fabian n’a jamais été freinée.
