«Lara n'a jamais rien dit de mal sur Céline»: l'ancien gérant de Fabian réagit

Dans un extrait du livre de Vito Luprano, on apprend que Lara Fabian aurait tenu des propos blessants à l’endroit de Céline Dion, notamment après leur participation à l’Eurovision. Céline avait remporté la compétition en représentant la Suisse, tandis que Lara s’était classée au quatrième rang.

De son côté, Rick Allison, l'ancien gérant de Lara Fabian avec qui elle a collaboré pendant près de 10 ans, dément complètement cette version des faits. Dans une vidéo publiée sur ses médias sociaux, il affirme que cette histoire est fausse.« [...] Lara n’a jamais dit de mal de Céline, les 20 ans que je travaillais avec elle. Jamais, au grand jamais»