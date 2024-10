L'amour est dans le pré: le 36e bébé de l'émission est né!

Toutes nos félicitations aux tourtereaux!

Rappelons qu'après avoir eu un coup de foudre à L'amour est dans le pré, saison 9, Alexa et Marc-Antoine ont annoncé qu'ils attendaient un premier enfant en février 2023. Ils se sont mariés quatre mois plus tard et ont accueilli leur fille, Lana, au mois de juillet 2023.

On souhaite tout le bonheur du monde à la famille avec l'arrivée de ce deuxième petit trésor.