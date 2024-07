Voyez ce que les enfants de La Famille Groulx font de leurs vacances d’été

Trouver des activités d'été pour 13 enfants ne fait pas peur à Tara et Pascal de La Famille Groulx. Toute la famille a l'air de bien s'amuser cet été!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C'est sur le compte Instagram de La Famille Groulx qu'on a pu voir plusieurs des enfants avoir du plaisir dans l'eau. Il faut dire que de passer du temps dans la piscine fait toujours du bien, et crée de bons moments en famille.

Les photos prises lors de cette activité sont adorables. On a pu voir les plus jeunes, Nathan-Hunter, Amaya-Jade, Sienna-Addison et Nevaeh-Mackenzie, se prélasser sur le bord d'une piscine ou encore manger de la Barbe à papa. On a aussi vu, dans une autre vidéo, les 15 membres de la famille sortir prendre une crème glacée ensemble.

On peut décidément dire que le clan est très soudé et a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. On leur souhaite un été d'exception!

