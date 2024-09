Kim Rusk fait des confidences sur son nouvel amoureux!

La semaine dernière, l'identité de Jonathan Lacroix avait été révélée en primeur sur le site de NoovoMoi.ca.

Kim a expliqué que leur histoire d’amour a pris un nouveau tournant après qu’ils se soient croisés à plusieurs reprises grâce à leur ami commun, Philo Lirette: «On a voyagé ensemble avec des amis communs, dont Philo. À l’époque, il était en couple, et moi aussi. Mais c’est devenu possible, et ça a vite cliqué entre nous», confie Kim au magazine 7 Jours.

Ce qui rend cette relation encore plus spéciale, c’est la compatibilité et la complicité qu’ils partagent. «C’est un homme parfait et extraordinaire; il est gentil et doux, sportif, drôle et affectueux. Ma fille l’adore, et moi aussi.»

Kim, qui est maman d’une petite fille, apprécie également que Jonathan soit père de deux adolescents, une situation qui leur permet de mieux se comprendre.