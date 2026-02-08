Kim Clavel dévoile le sexe de son bébé

Début du contenu principal.
La boxeuse Kim Clavel vole bien haut sur son petit nuage!
Après avoir annoncé, le 30 décembre dernier, qu’elle attendait un enfant avec son conjoint Dominic Roy, l’athlète a partagé une nouvelle tout aussi attendue: le sexe de ce petit bébé à venir!
C’est sur ses réseaux sociaux que Kim Clavel a fait cette révélation, en publiant une photo de son échographie.
À côté de l’image, on distingue de petits gants de boxe bleus, un clin d’œil à son univers sportif, confirmant qu’elle attend un petit garçon! En légende, elle écrit simplement : « Boy Mom Era loading… », tout en précisant qu’elle en est maintenant à sa 21e semaine de grossesse!
La boxeuse avait déjà touché droit au coeur ses abonnés lors de l’annonce de sa grossesse, faite avec une photo toute simple: un pyjama de bébé accompagné de minuscules bottes: « Il y a des titres plus grands que toutes les ceintures du monde. Celui de maman », avait-elle alors écrit, visiblement émue. Elle avait également ajouté: « La vie est incroyable », résumant en quelques mots l’état d’esprit dans lequel elle traverse cette nouvelle étape!
Au passage, on a aussi pu découvrir son joli ventre rebondi de femme enceinte!
Sous la publication dévoilant le sexe du bébé, les messages de félicitations se sont rapidement multipliés. Plusieurs personnalités publiques, dont Marie Soleil Dion, Camille Felton, Richardson Zéphir et Kevin Lapierre, ont tenu à souligner cette heureuse nouvelle. D’anciens colocataires de sa saison de Big Brother Célébrités ont également joint leur voix au concert de bons mots!
Pour Kim Clavel et Dominic Roy, cette grossesse marque le début d’une toute nouvelle aventure. L’arrivée du bébé est prévue pour le mois de juin 2026, un moment qui viendra sans doute transformer leur quotidien et ouvrir un nouveau chapitre de leur vie!
Toutes nos félicitations à Kim et à son conjoint Dominic pour cette merveilleuse annonce! On vous envoie beaucoup d'amour!
Vous aimerez aussi: