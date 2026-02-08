Kim Clavel dévoile le sexe de son bébé

À côté de l’image, on distingue de petits gants de boxe bleus, un clin d’œil à son univers sportif, confirmant qu’elle attend un petit garçon! En légende, elle écrit simplement : « Boy Mom Era loading… », tout en précisant qu’elle en est maintenant à sa 21e semaine de grossesse!

La boxeuse avait déjà touché droit au coeur ses abonnés lors de l’annonce de sa grossesse, faite avec une photo toute simple: un pyjama de bébé accompagné de minuscules bottes: « Il y a des titres plus grands que toutes les ceintures du monde. Celui de maman », avait-elle alors écrit, visiblement émue. Elle avait également ajouté: « La vie est incroyable », résumant en quelques mots l’état d’esprit dans lequel elle traverse cette nouvelle étape!

Au passage, on a aussi pu découvrir son joli ventre rebondi de femme enceinte!