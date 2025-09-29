Points de suture au visage, Kim Clavel s’adresse à ses fans

Kim Clavel flotte sur un nuage en ce début de semaine!

La célèbre boxeuse a remporté un combat historique contre Sol Cudos, en fin de semaine dernière à Montréal. Elle est ainsi devenue la première Québécoise à avoir été championne dans deux catégories.

Cette victoire, Kim Clavel la savoure pleinement. Dans une vidéo remplie d'émotion, l'étoile sportive explique que ce combat avait énormément d'importance à ses yeux. Après une remise en question et avoir eu «le coeur brisé» par sa profession, elle est de retour et plus en forme que jamais.

Voici la vidéo partagée par Kim Clavel sur les réseaux sociaux: