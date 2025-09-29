Points de suture au visage, Kim Clavel s’adresse à ses fans

Début du contenu principal.
Kim Clavel flotte sur un nuage en ce début de semaine!
La célèbre boxeuse a remporté un combat historique contre Sol Cudos, en fin de semaine dernière à Montréal. Elle est ainsi devenue la première Québécoise à avoir été championne dans deux catégories.
Cette victoire, Kim Clavel la savoure pleinement. Dans une vidéo remplie d'émotion, l'étoile sportive explique que ce combat avait énormément d'importance à ses yeux. Après une remise en question et avoir eu «le coeur brisé» par sa profession, elle est de retour et plus en forme que jamais.
Voici la vidéo partagée par Kim Clavel sur les réseaux sociaux:
«Cette ceinture-là, ce n'est pas juste la mienne. C'est la nôtre. C'est au Québec en entier. C'est vous qui me suivez depuis des années. [...] Je n'oublierai jamais ma marche vers le ring samedi. J'ai pris le temps juste de m'arrêter. De regarder la salle. J'ai levé les bras et j'ai savouré ce moment-là. Parce que ça passe tellement vite! C’est lundi, et c’est déjà terminé. Je suis contente de me l'être imprégné. L’ovation que vous m’avez faite, quand il restait 30 secondes, au dernier round, je vous entendais. Ça m’a tellement donné d’énergie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup!»
C'est très touchant de l'entendre parler ainsi, le visage meurtri et le regard brillant.
En ce qui concerne ses points de suture, il s'agit d'une coupure survenue au 5e assaut. Kim Clavel a été coupée juste au-dessus de l'oeil droit... ce qui ne l'a pas empêchée de gagner!
Sur une note personnelle, le printemps dernier, Kim Clavel a attiré l’attention en faisant une belle apparition en couple lors d'un événement mondain.
La boxeuse, qu’on a adorée dans la saison 1 de Big Brother Célébrités, est arrivée tout sourire aux côtés de son nouvel amoureux, Dominic Roy.
