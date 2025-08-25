Selon les rumeurs, Kim Clavel se préparerait pour un nouveau défi

Début du contenu principal.
Tout indique que Kim Clavel s’apprête à relever un nouveau défi en rejoignant une nouvelle écurie, celle du youtuber et promoteur, Jake Paul.
Dans une publication partagée sur Instagram, Most Valuable Promotions (MVP) a dévoilé une photo de leur prochaine athlète, une silhouette qui ressemble étrangement à celle de la boxeuse québécoise.
Selon les informations rapportées par RDS, le Groupe Yvon Michel (GYM) a refusé de commenter la situation.
Toutefois, une source a confirmé que l’annonce officielle de l’embauche de Kim Clavel par Most Valuable Promotions serait imminente.
Il n’a pas été possible de déterminer si la boxeuse demeurera liée à GYM dans le cadre d’une entente de copromotion. Rappelons que Clavel évolue actuellement au sein de cette organisation québécoise.
Kim Clavel deviendra la deuxième boxeuse québécoise, après Tammara Thibeault, à se joindre à l’écurie de Most Valuable Promotions.
L’entreprise fondée par Jake Paul a recruté plusieurs des meilleures boxeuses au monde au cours des derniers mois.
Le printemps dernier, Kim Clavel a attiré l’attention en faisant une belle apparition en couple lors d'un événement mondain. La boxeuse, qu’on a adorée dans la saison 1 de Big Brother Célébrités, est arrivée tout sourire aux côtés de son amoureux, Dominic Roy.
Vous aimerez aussi: