Kim Clavel annonce sa première grossesse

La boxeuse professionnelle Kim Clavel ne retournera pas dans un ring de boxe avant plusieurs mois pour une très bonne raison: elle a annoncé sur les réseaux sociaux sa première grossesse!
Dans une touchante publication avec plusieurs photos prises en compagnie de son conjoint Dominic Roy, on peut les photos d’une échographie, un petit pyjama de bébé et une enseigne annonçant l’arrivée de leur premier enfant pour juin 2026.
En plus, leur adorable pitou Poncho de race aussiedoodle a aussi participé à cette séance de photos bien spéciale pour le couple.
Voyez toutes les photos de l’annonce de la grossesse de Kim Clavel en cliquant sur la flèche à droite:
La séance de photos semble avoir eu lieu dans une écurie pour faire référence à la passion de Domnic qui fait du rodéo professionnel.
En story, Kim a ajouté qu’il y a des titres beaucoup plus grands que toutes les ceintures du monde, soit celui de maman.
Même si elle est désormais enceinte de son premier enfant, Kim Clavel continue de s’entraîner. Elle ne laissera pas tomber ses gants de boxe même si elle ne participera pas à un combat prochainement.
Quelques heures avant d’annoncer sa grossesse, elle a d’ailleurs partagé quelques vidéos de son entraînement. Être enceinte ne signifie pas qu’on ne peut pas s’entraîner, et Kim le prouve très bien.
Toutes nos félicitations à Kim Clavel et à son conjoint Dominic pour cette merveilleuse annonce!
Après avoir remporté un combat historique contre la boxeuse argentine Sol Cudos, Kim Clavel a décidé d’agrandir sa famille en adoptant un nouveau chien.
Dans une publication sur son compte Instagram, la boxeuse a présenté son nouveau pitou de race aussiedoodle, soit un mélange entre un berger australien et un caniche.
