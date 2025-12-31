Kim Clavel annonce sa première grossesse

La boxeuse professionnelle Kim Clavel ne retournera pas dans un ring de boxe avant plusieurs mois pour une très bonne raison: elle a annoncé sur les réseaux sociaux sa première grossesse!

Dans une touchante publication avec plusieurs photos prises en compagnie de son conjoint Dominic Roy, on peut les photos d’une échographie, un petit pyjama de bébé et une enseigne annonçant l’arrivée de leur premier enfant pour juin 2026.

En plus, leur adorable pitou Poncho de race aussiedoodle a aussi participé à cette séance de photos bien spéciale pour le couple.