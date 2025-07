Photos: Kim Clavel et son beau cowboy s'embrassent passionnément dans leur ranch

Kim Clavel a dévoilé de superbes photos de couple sur Instagram aujourd'hui.

Pour cette séance professionnelle, un photographe s'est rendu chez la boxeuse afin de croquer les amoureux dans le ranch derrière sa maison.

La première image montre les tourtereaux avec leurs plus beaux sourires pendant le golden hour. Avec leurs styles westerns coordonnés, Kim Clavel et son beau cowboy sont plus beaux que jamais!

En parcourant l'album photo partagé par l'étoile sportive, vous pourrez découvrir un cliché assez chaud merci où ils s'embrassent passionnément. Voici les images, à faire défiler à la flèche située à droite, au centre de la publication Instagram ci-dessous: