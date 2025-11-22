Kim Clavel méconnaissable en fée des Étoiles au défilé du père Noël

Le centre-ville de Montréal s’est animé samedi matin avec le retour du traditionnel défilé du père Noël, un rendez-vous festif qui attire chaque année des milliers de familles.

Dès 11 h, les chars allégoriques ont défilé sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Drummond et Saint-Urbain, offrant un spectacle haut en couleur au rythme des classiques du temps des Fêtes!

Père Noël, lutins, Grinch et personnages féeriques se sont succédé sous les applaudissements du public!