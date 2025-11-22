Kim Clavel méconnaissable en fée des Étoiles au défilé du père Noël

Début du contenu principal.
Le centre-ville de Montréal s’est animé samedi matin avec le retour du traditionnel défilé du père Noël, un rendez-vous festif qui attire chaque année des milliers de familles.
Dès 11 h, les chars allégoriques ont défilé sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Drummond et Saint-Urbain, offrant un spectacle haut en couleur au rythme des classiques du temps des Fêtes!
Père Noël, lutins, Grinch et personnages féeriques se sont succédé sous les applaudissements du public!
Pompiers et joueuses de hockey ont également pris part à la parade, ajoutant une touche sportive à l’événement. Malgré l’arrêt de service du REM entre les stations Du Quartier et Brossard, plusieurs familles ont tout de même réussi à se rendre au centre-ville pour assister à la célébration annuelle.
Cette édition du défilé a également été marquée par une apparition très remarquée: la boxeuse et ex-participante de Big Brother Célébrités Kim Clavel a endossé le costume de la Fée des Étoiles! Méconnaissable avec son look féerique, elle arborait pour l’occasion une paire de gants de boxe scintillants, un clin d’œil assumé à sa carrière et à son image de sportive déterminée. Sa présence a rapidement retenu l’attention des spectateurs!
Organisé par Montréal centre-ville, l’événement confirme une fois de plus son statut d’incontournable du temps des Fêtes, réunissant familles, artistes et personnalités locales dans une ambiance chaleureuse et festive!
Alors, étiez-vous des festivités ce matin?
Sur une note personnelle, le printemps dernier, Kim Clavel a attiré l’attention en faisant une belle apparition en couple lors d'un événement mondain.
La boxeuse, qu’on a adorée dans la saison 1 de Big Brother Célébrités, est arrivée tout sourire aux côtés de son nouvel amoureux!
