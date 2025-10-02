Après être devenue championne du monde, Kim Clavel agrandit la famille

Après avoir remporté un combat historique contre la boxeuse argentine Sol Cudos, Kim Clavel a décidé d’agrandir sa famille en adoptant un nouveau chien.

Dans une publication sur son compte Instagram, la boxeuse a présenté son nouveau pitou de race aussiedoodle, soit un mélange entre un berger australien et un caniche.

«Devenir champion du monde est incroyable... mais accueillir ce petit chiot dans ma famille me semble tout aussi inestimable», a-t-elle écrit sous sa publication.