Après être devenue championne du monde, Kim Clavel agrandit la famille

Après avoir remporté un combat historique contre la boxeuse argentine Sol Cudos, Kim Clavel a décidé d’agrandir sa famille en adoptant un nouveau chien.
Dans une publication sur son compte Instagram, la boxeuse a présenté son nouveau pitou de race aussiedoodle, soit un mélange entre un berger australien et un caniche.
«Devenir champion du monde est incroyable... mais accueillir ce petit chiot dans ma famille me semble tout aussi inestimable», a-t-elle écrit sous sa publication.
Rencontrez le nouveau chien de Kim Clavel juste ici (et cliquez sur la flèche à droite pour voir plus de photos):
On ne connaît pas encore le nom de son nouveau chien, mais on peut dire qu’il est vraiment adorable en voyant les premières photos partagées par Kim!
C’est aussi une belle récompense pour la boxeuse après son match important contre Sol Cudos. Elle est aussi devenue la première Québécoise à avoir été championne dans deux catégories.
Dans une vidéo remplie d'émotion et partagée sur Instagram, Kim a expliqué que ce combat avait énormément d'importance à ses yeux. Après une remise en question et avoir eu «le cœur brisé» par sa profession, elle est de retour et plus en forme que jamais.
Voyez sa touchante vidéo où on voit aussi la boxeuse avec des points de suture au visage:
Lisez notre article complet sur la vidéo de Kim.
Sur une note personnelle, le printemps dernier, Kim Clavel a attiré l’attention en faisant une belle apparition en couple lors d'un événement mondain.
La boxeuse, qu’on a adorée dans la saison 1 de Big Brother Célébrités, est arrivée tout sourire aux côtés de son nouvel amoureux, Dominic Roy.
