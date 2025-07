Karl Walcott est en deuil

«Mon père, David Walcott, est décédé subitement le 9 juin, des suites d'un diabète non diagnostiqué. Je suis encore sous le choc, il me manque et mon cœur est brisé. C'est très difficile pour moi de publier ceci, mais je dois partager le tout, car il a touché tant de vies. C'était un père extraordinaire. Mes frères et moi avons beaucoup appris de lui et nous ne l'oublierons jamais.

Je t'aime pour toujours, papa. Je continuerai à te rendre fier! Que Dieu bénisse ta belle âme.», dévoile-t-il sur Instagram.

Malgré la douleur immense, Karl a trouvé la force de partager ce moment avec ses abonnés, saluant l’impact positif qu’avait eu son père dans la vie de tant de gens.

Cette perte survient quelques semaines seulement après une heureuse annonce dans la vie de l’acteur. En avril dernier, Karl révélait s’être fiancé à sa conjointe, et plus récemment, il a annoncé qu’ils attendent leur premier enfant. Une période de bouleversements, entre la joie d’agrandir sa famille et la douleur de dire adieu à un être cher!