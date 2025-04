Marc Labrèche et sa conjointe font une rare apparition publique sur le tapis rouge

Jennifer Miville Tremblay est elle-même bien ancrée dans le milieu artistique: elle est artiste peintre et costumière. Discrets habituellement, les deux forment un duo à la fois complice et élégant, et leur rare sortie publique n’a pas manqué de faire jaser.

L’événement a rassemblé plusieurs personnalités connues du milieu culturel, dont la porte-parole de l'événement, Karine Vanasse, le comédien Anglesh Major et sa nouvelle conjointe, ainsi que Noémie O’Farrell, radieuse et enceinte de son premier enfant.

Rappelons que Marc Labrèche a récemment vu son talk-show Je viens vers toi être retiré des ondes... Une décision qui a suscité une vive réaction chez ses fans: une pétition circule toujours pour réclamer le retour de l’émission, et elle a déjà récolté plus de 16 000 signatures.